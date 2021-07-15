قناة النهار الصيف يحلى معنا: بحر مضطرب وهائج مع رياح قوية بقلم قناة النهار نشر في 15 جويلية 2021 - 09:17 صورة مركبة شارك غرِّد 260 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=960675 اقرأ أيضا تساؤلات: إنتاج لقاحي "سبوتنيك" و "سينوفاك" في الجزائر شهر سبتمبر المقبل قناة النهار 15 جويلية 😍ألو فارس: تحضير قسويلة بيض مغلي🥘 وميني بنيي بطريقة ولا أروع قناة النهار 07 جويلية أحمد كاتب: وزارات وشركات متعددة تتحكم في المياه مما أدى إلى تبذير الأموال وسوء التسيير قناة النهار 29 جوان رئيس قسم الأمراض المعدية :" زدنا فتحنا 40 سرير وراهم في طريق الإمتلاء..الأمر يزداد خطـ.ـورة " قناة النهار 03 جويلية