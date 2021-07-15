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قناة النهار

الصيف يحلى معنا: بحر مضطرب وهائج مع رياح قوية

بقلم قناة النهار
الصيف يحلى معنا: بحر مضطرب وهائج مع رياح قوية
صورة مركبة
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