قناة النهار الصيف يحلى معنا/ تمارين رياضية لتقوية عضلات القلب والبطن بقلم قناة النهار نشر في 23 أوت 2021 - 09:37 صورة مركبة شارك غرِّد 79 0 الصيف يحلى معنا/ تمارين رياضية لتقوية عضلات القلب والبطن رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=975608 اقرأ أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تتبرع بمستشفى ميداني للجزائر قناة النهار 18 أوت فريدة حرحار: فريد "الروكور" توفي من الضغط والقنطة.. صاحب شركة للمأكولات إبتزه وهدده بإدخاله السجن قناة النهار 19 أوت الحجر المنزلي يجعل "السيدة سناء" تكتشف موهبتها في فن الكروشي قناة النهار 20 أوت تساؤلات: الجزائر تسجل قرابة 100 حريق خلفت 65 صحية بين مدنيين وعسكريين قناة النهار 11 أوت