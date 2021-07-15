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قناة النهار

الصيف يحلى معنا: كيفية الوقاية من ضربات الشمس أثناء التدريب الرياضي

بقلم قناة النهار
الصيف يحلى معنا: كيفية الوقاية من ضربات الشمس أثناء التدريب الرياضي
خطر ضربات الشمس
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