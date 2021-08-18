قناة النهار الصيف يحلى معنا/ كيفية تقوية عضلات الجسم عن طريق “الكيتل بيل” بقلم قناة النهار نشر في 18 أوت 2021 - 08:19 تحديث في 18 أوت 2021 - 09:25 عضلات شارك غرِّد 74 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=973649 اقرأ أيضا الجزائر في حداد .. تضامن دولي وعربي واسع على ضحايا الحرائق قناة النهار 13 أوت الدكتور بجاوي: الأطفال معرضون للإصابة بكورونا وهذه نصيحتي للأولياء قناة النهار 05 أوت تساؤلات: الجزائر تسجل قرابة 100 حريق خلفت 65 صحية بين مدنيين وعسكريين قناة النهار 11 أوت حديث الصحافة: الجزائر تخسر 40 بالمائة من انتاجها لمادة الحبوب قناة النهار 07 أوت