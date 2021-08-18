قناة النهار الصيف يحلى معنا/ كيف نعزز الروابط العائلية في ظل التباعد الإجتماعي بقلم قناة النهار نشر في 18 أوت 2021 - 08:41 تحديث في 18 أوت 2021 - 09:26 التباعد الإجتماعي شارك غرِّد 29 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=973657 اقرأ أيضا تساؤلات: إقتحام الأسواق الإفريقية.. أي عُدةِ جهزت لها ؟ قناة النهار 03 أوت حديث الصحافة / لا رحمة مع من يتلاعب بإستقرار البلاد قناة النهار 09 أوت تيبازة: تسجيل هزة أرضية بشدة 4.5 على سلم ريشتر جنوب غرب بني ميليك قناة النهار 31 جويلية طالع هابط: 2021 .. رحلة البحث عن الغاز والماء بالحمير .. العجب قناة النهار 29 جويلية