الصين.. أكثر من 78 قتيل و16 مفقود جراء سيول قوية

لقي شخصان حتفهما وفُقد أثر 16 شخصا في سيول قوية نجمت عن أمطار غزيرة وفيضانات. قرب مدينة شيآن شمال الصين في الأسابيع القليلة الماضية . لترتفع حصيلة القتلى غلى غاية يوم الجمعة إلى 78 شخصا على الأقل، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية .

فيما حذرت سلطات إدارة الطوارئ في المدينة السبت من أن المنطقة يمكن أن تشهد عدة جولات من العواصف القوية في المستقبل القريب.

وذكر التلفزيون الرسمي “سي سي تي في” أنه بسبب تساقط أمطار غزيرة لفترة قصيرة الساعة 18:00. في 11 أوت حصلت فيضانات جبلية عارمة وسيول وحلية.

وجاء في التقرير أن مسحا أوليا أظهر في الوقت الحالي، أن الفيضانات جرفت منزلين وألحقت أضرارا ببنى تحتية من بينها طرق وجسور وإمدادات للطاقة.