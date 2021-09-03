الصين: إعطاء 2.08 مليار جرعة من لقاح كوفيد-19

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، عن إعطاء أكثر من 2.08 مليار جرعة من لقاح كورونا حتى أمس الخميس.

وكانت اللجنة قد سجلت، في وقت سابق من اليوم الجمعة 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا. ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 94954 إصابة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636 حالة.

وأفادت وكالة “شينخوا” الصينية، سابقا بأنه تم إجراء 2.01 مليار تطعيم للسكان بلقاحات كورونا بين جرعة وجرعتين، حتى الجمعة الماضي.