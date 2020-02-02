الصين: إيقاف حفلات الزواج وتسريع الجنائز بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزارة الشؤون المدنية الصينية، إيقاف خدمات الزواج، لمنع انتشار فيروس كورونا الذي ألم بالبلاد.

وطلبت الوزارة من الأزواج، تأجيل مراسم الزفاف، خاصة وأن العديد من حفلات الزواج كانت مبرمجة اليوم، كونه يعتبر موعدا محظوظا في الثقافة الصينية.

كما طالبت الصين، بتقليص الجنائز لمنع انتشار عدوى الفيروس.

وجاء في البيان: “ننصح بإلغاء حفلات الزفاف في 2 فيفري من هذا العام، وشرح الموقف للمدعوين”، وذلك لمنع إنتشار الفيروس.

كما أعلن البيان، إنه يجب إجراء الجنائز بطريقة بسيطة وسريعة لتجنب التجمعات.

وشددت الوزارة، على ضرورة حرق جثث أي من ضحايا فيروس كورونا، في أقرب وقت ممكن.