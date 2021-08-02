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الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى أكثر من 300 شخص

بقلم نسرين محفوف
الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى أكثر من 300 شخص
فيضانات الصين
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ارتفعت حصيلة الفيضانات في وسط الصين إلى 302، بعد هطول أمطار غزيرة. بلغ منسوبها خلال ثلاثة أيام ما يوازي معدل ما يتساقط طيلة سنة.

وحسب موقع سويس إنفو، سُجلت أكثر من 290 وفاة في مدينة تشنجتشو عاصمة مقاطعة خنان. فيما لا يزال نحو 50 شخصا في أنحاء المقاطعة، في عداد المفقودين.

وكانت الحصيلة السابقة لمجمل المقاطعة تشير إلى نحو مئة قتيل. ونقلت وسائل الإعلام عن رئيسة بلدية تشنجتشو هو جونغ، أن 39 شخصا قضوا في مواقف سيارات تحت الأرض. وجرفت الفيضانات قطار أنفاق ما أسفر عن مقتل 14 شخصا من بين نحو 500 كانوا فيه ساعة الذروة.

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