الصين..الغاء الحجر الصحي للقادمين من الخارج بداية من هذا التاريخ

الغت السلطات الصحية الصينية، اليوم الإثنين، الحجر الصحي الإجباري للقادمين من خارج البلاد اعتبارا من 8 جانفي القادم.

وذلك بعدما رفعت في مطلع ديسمبر معظم إجراءات مكافحة فيروس كورونا السارية منذ عام 2020.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قالت لجنة الصحة الوطنيّة في مذكرة، أنه اعتبارا من الشهر المقبل لن يطلب من الوافدين سوى إظهار نتيجة فحص “PCR” سلبي أُجري قبل أقل من 48 ساعة من وصولهم.

كما أشارت لجنة الصحّة إلى السماح تدريجيا بسفر الصينيين إلى الخارج، من دون تقديم جدول زمني.