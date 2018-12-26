الصين.. انفجار مصنع للكيماويات يخلف 3 قتلى

خلف انفجار قوي، وقع في مصنع للكيماويات، بمنطقة شينجيانغ شمال غرب الصين، مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 بجروح خطرة.

وحسب موقع “تيانشان” الإخباري الصيني، اليوم الأربعاء، أن الانفجار وقع في الوقت الذي كانت فيه شركة “شينجيانغ شينتشي لكيماويات الطاقة” تختبر أحد أفران الجير بعد ظهر الثلاثاء.

وكان قبل شهر قد وقع حادث تسرب للغاز في مصنع تملكه شركة “كيمتشاينا”.

وخلف حادث “كيمتشاينا” مقتل 23 شخصا، في إقليم هبي شرقي الصين.

وهذا ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي، من معايير السلامة في الصين خلال السنوات القليلة الماضية.

وذلك بعد ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي السريع، الذي تتخلله حوادث متنوعة من كوارث التعدين إلى حرائق المصانع.