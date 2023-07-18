الصين تؤيد دور الجزائر البنّاء على الساحتين الإقليمية والدولية

أعرب الجانب الصيني عن تأييده لدور الجزائر البنّاء والهام على الساحتين الإقليمية والدولية.

وعبرت الجزائر خلال البيان المشترك الذي صدر عقب المحادثات الفردية والموسعة بين الرئيس تبون ونظيره الصيني. عن تقديرها للمبادرات والأفكار التي طرحتها الصين. والجهود الإيجابية التي بذلتها في سبيل إيجاد حل عادل ودائم للقضايا في الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان على أن الوضع في هذه المنطقة مرتبط بالأمن والاستقرار في العالم. وأن الدفع نحو تحقيق السلام والازدهار فيها يتوافق مع المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي.

وأكد الجانبان على ضرورة حل القضية الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. التي تكرّس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الاحترام المتبادل والالتزام بالمبادئ القائمة على العدل والإنصاف.

وأكدا على دعمهما لمساعي دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة.

كما ثمّن الجانب الصيني الجهود الحثيثة التي بذلها الرئيس تبون، من أجل لمّ شمل الفصائل الفلسطينية. وتحقيق المصالحة والوحدة الفلسطينية، والتي توجت بصدور إعلان الجزائر.

وثمّن الجانب الجزائري ما طرحه الرئيس شي جين بينغ لعدة مرات من المبادرات والرؤى حول حل القضية الفلسطينية. خاصة الرؤية ذات النقاط الثلاث التي طرحها مؤخرا.

كما ثمّن الدعم الثابت الذي يقدمه الجانب الصيني لقضية الشعب الفلسطيني العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة. ودعمه لتعزيز الوحدة بين الفصائل الفلسطينية وتحقيق المصالحة الوطنية عبر التشاور والحوار.

وقد أجمع الجانبان على ضرورة العمل على إيجاد حلول سياسية وسلمية للقضايا الساخنة. وللأزمات الأخرى بالمنطقة العربية وخاصة سوريا وليبيا واليمن والسودان. و عبر الحوار والتشاور على أساس احترام سيادة دول المنطقة، واستقلالها وسلامة أراضيها.

وتم التأكيد على رفض التدخلات الأجنبية، وضرورة العمل المشترك على مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة. ودعم الجهود التي يبذلها لبنان والصومال والسودان. ودعم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وتأكيد الجانب الصيني على دعمه للدول العربية لحل القضايا الأمنية في المنطقة عن طريق التضامن والتعاون.