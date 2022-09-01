الصين تبتكر مادة يمكنها تحييد فيروس كورونا

توصل علماء صينيون، إلى إبتكار مادة نانوية فائقة الرقة من النحاس والإنديوم والفوسفور والكبريت، يمكنها تحييد فيروس كورونا.

وحسب وكالة “شينخوا” الصينية، فإن المادة التي ابتكرها علماء الصين، يمكن أن تساعد على تحييد بروتين S “سبايك” لفيروس SARS-CoV-2 وجميع طفراته بما فيها متغير دلتا ومتحور أوميكرون.

وشارك في إجراء الدراسات اللازمة علماء من معهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة التابع لأكاديمية العلوم الصينية. والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا النانو، ومعهد فيزياء الطاقة العالية. ومعهد كونمينغ لعلم الحيوان.

وتمكن العلماء، من ابتكار المادة وآليتها المضادة للفيروسات. حيث أن هذه المادة النانوية عبارة عن صفيحة نانوية فائقة الرقة مصنوعة من عناصر النحاس والإنديوم والفوسفور والكبريت.

ووأظهرت نتائج الدراسات، أن لهذه المادة النانوية قدرة عالية للارتباط بمستقبلات بروتين سبايك لفيروس SARS-CoV-2 البري وطفراته.

كما يمكن استخدام هذه المادة النانوية في “التقاط الفيروس” وتسهيل تحييده من قبل حامله.

ويمكن استخدامها كمستحضر نانوي للعلاج وتطهير مختلف الأسطح والمعدات لتقليل مخاطر الإصابة.