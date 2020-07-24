الصين تبلغ واشنطن بإغلاق القنصلية الأمريكية العامة في تشنغدو

أبلغت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة السفارة الأمريكية في الصين بقرارها بإغلاق القنصلية العامة الأمريكية في تشنغدو.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية إنها وضعت أيضا متطلبات محددة بشأن وقف جميع العمليات والفعاليات التي تقوم بها القنصلية العامة.

وذكر البيان إن الولايات المتحدة شنت في 21 جويلية استفزازا من جانب واحد بمطالبة الصين بإغلاق قنصليتها العامة في هيوستن.

وقال البيان: “إن الخطوة الأمريكية انتهكت بشكل خطير القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية وبنود المعاهدة القنصلية الصينية الأمريكية، وأضرت بشدة العلاقات الصينية الأمريكية”.

واضاف البيان: “إن الإجراء الذى اتخذته الصين هو رد شرعي وضروري على الفعل غير المبرر من جانب الولايات المتحدة. وهو يتفق مع القانون الدولى، والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، وأعراف الممارسات الدبلوماسية”.

واختتم بيان الخارجية الصينية أن “الوضع الحالي للعلاقات الصينية الأمريكية ليس هو ما ترغب الصين في رؤيته، والولايات المتحدة مسؤولة عن كل ذلك. ونحث مرة أخرى الولايات المتحدة على التراجع الفوري عن قرارها الخاطئ وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة العلاقات الثنائية مرة أخرى إلى المسار الصحيح”.