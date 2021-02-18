الصين تتبرع بـ 200 ألف جرعة من اللقاح الصيني للجزائر كهبة تضامنية

كشف السفير الصيني بالجزائر لي ليان خه عن وصول 200 الف جرعة من لقاح كورونا في الأيام القليلة القادمة الى الجزائر.

وأوضح السفير في تصريح لوأج أن الحكومة الصينية تبرعت بـ 200 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا إلى الجزائر كهبة تضامنية.

وأضاف السفير أن اللقاح منتج من طرف شركة ساينوفارم الصينية ستصل إلى الجزائر في الأيام القليلة القادمة

وأكد ذات المسؤول إستعداد بلاده لمواصلة تقديم الدعم والمساعدة بكل ما بوسعها وفقا لاحتياجات الجزائر”.

وهذا مما يساعدها على التغلب على الوباء واستعادة حياتها الاقتصادية والاجتماعية الى طبيعتها في أقرب وقت ممكن يضيف السفير.

وذكر السفير بالعلاقات الاخوية بين الجزائر والصين معتبرا أن الصين “صديقا وأخا عزيزا للجزائر”.