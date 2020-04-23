الصين تتبرع بـ30 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، اليوم الخميس، أن بلادها قررت التبرع بثلاثين مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية.

وغردت المتحدثة على تويتر، أن التبرع جاء لمساعدة المنظمة على مكافحة فيروس كورونا، ويستهدف بشكل خاص تعزيز أنظمة الرعاية الصحية في الدول النامية.

وذكرت أن الصين تبرعت بمبلغ 20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية، في مارس الماضي.

وقال جينغ شوانغ، المتحدث الآخر باسم الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، أن هذا التبرع يعكس ثقة ودعم الحكومة الصينية للدور الذي تقوم به المنظمة العالمية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قرر تعليق المساهمات المالية الحكومية من قبل الولايات المتحدة في ميزانية المنظمة، كونه اعتبرها منحازة للصين.