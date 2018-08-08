الصين تتجه نحو بناء أكبر نفق مائي في العالم

تسعى جمهورية الصين الشعبية، بناء أكبر نفق مائي في العالم، بطول 135 كيلومترا يربط بكين وتايوان وسيصبح النفق المائي الطريق الأسرع من نوعه في العالم.

ويخطط علماء ومهندسون صينيون لإنجاز مشروع النفق تحت الماء بحلول عام 2030.

وستبلغ سرعة القطارات التي ستمر فيه حوالي 250 كيلومترا في الساعة، بحسب صحيفة “South China”.

وسيزيح النفق المائي الصيني نفق بحر المانش الذي يربط بريطانيا بفرنسا إلى المركز الثاني في العالم من حيث الطول.

ويقدر إجمالي الإستثمارات في هذا المشروع بعدة مئات من مليارات الدولارات.

وتبقى العقبة الرئيسية أمام إنشاء هذا النفق هي الصعوبات الدبلوماسية والمعاملات البيروقراطية بين بكين وتايوان.