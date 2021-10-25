الصين تتذكر فضل الجزائر على إعادتها إلى الامم المتحدة

احتفت جمهورية الصين بالدور الكبير الذي لعبته الجزائر في استعادة المقعد الشرعي لبلادها في الأمم المتحدة في الـ25 اكتوبر 1971.

سفارة الصين في الجزائر وعبر حسابها الرسمي على “فايسبوك”، تذكرت فضل الجزائر الكبير في هذه المناسبة التاريخية.

حيث كتبت في هذا الشأن، أن الصين حكومة وشعبا لن تنسى الدور الهام الذي لعبته الجزائر في هذا الحدث التاريخي المهم، وستواصل الصين اعتبار الجزائر شريكا مهما في تعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية.

كما أنها ستواصل العمل يدا بيد معها للدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية وصيانة العدالة والإنصاف الدوليين.

يذكر أنه في الـ25 اكتوبر 1971، اعتمدت الدورة الـ26 للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة القرار رقم 2758، الذي ينص على استعادة كافة الحقوق لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة ما اعتبر انتصار للشعب الصيني ولشعوب العالم.