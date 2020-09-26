الصين تتوقع إنتاج 610 مليون جرعة من لقاحات كورونا مع نهاية السنة

تتوقع الصين، أن تستطيع إنتاج 610 ملايين جرعة سنويا من لقاحات عدة ضد كوفيد-19، بحلول نهاية العام.

وأعلن مسؤولون صينيون، الجمعة، إن إنتاج اللقاح سيزيد عن مليار جرعة بدءا من 2021.

وقال المسؤولون، خلال لقاء صحفي، في بكين، أن تطوير 11 لقاحا صينيا، من إجمالي 59 مشروعا، دخل الآن مرحلة التجارب السريرية.

وقال وو يوانبين من وزارة الصحة الصينية: “في الوقت الحالي، تحتل مشاريع البحث والتطوير في الصين للقاحات ضد كوفيد-19 مكانا مهما عموما”.

وأضاف ذات المسؤول: “وجدنا أن سلامة اللقاح كانت في مستوى جيد وأنه لم تكن هناك اثار جانبية خطيرة”.

كما أكد تشينغ تشونغوي من لجنة الصحة الصينية، أن “سلامة اللقاح المستخدم في حالات الطوارئ قد تم التحقق منها بالكامل لكن لم تتم المصادقة على فعاليتها بالكامل”.