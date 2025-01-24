الصين تثمن دور الجزائر في تعزيز السلام بالمنطقة والعالم

ثمن السفير الصيني لدى الجزائر، دونغ قوانغلي، الدور الهام الذي تلعبه الجزائر في تعزيز السلام بالمنطقة والعالم، وفي الدفاع عن القضايا العادلة.

وقال السفير الصيني، لدى إشرافه على حفل استقبال نظم مساء أمس الخميس بقصر الثقافة “مفدي زكريا”، بمناسبة العام الصيني الجديد,، أن الجزائر التي تعد “دولة إفريقية وعربية ومتوسطية كبرى. تلعب دورا هاما في تعزيز السلام والتنمية في المنطقة والعالم”.

منوها ب”دعم الجزائر للقضايا العادلة ونشاطها لصالح الدول النامية، بمجلس الأمن للأمم المتحدة بصفتها عضو غير دائم”. والصين “تقدر ذلك تقديرا كبيرا”.

وأبرز بالمناسبة، الصداقة “التاريخية العميقة” القائمة بين الصين والجزائر.

مضيفا أن “العلاقات بين البلدين تكثفت أكثر مؤخرا. وذلك في سياق مساعيهما المشتركة لمناهضة الاستعمار ولتعزيز التنمية والسعي إلى السلام العالمي”.

ولفت قوانغلي في ذات الإطار إلى أنه على مدار “67 عاما من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. تتعامل الدولتان دائما بثقة واحترام متبادل ويدعم كل منهما الآخر”. وأصبحت العلاقات الثنائية “مثالا في العلاقات بين الدول”.

كما ذكر بأن “اللقاء التاريخي” الذي جمع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالرئيس الصيني، شي جين بينغ، في جويلية 2023 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى الصين، سمح بـ”رسم مخطط للعلاقات الصينية-الجزائرية”.