الصين تحجر أكثر من مليون شخص بسبب اكتشاف 3 إصابات بكورونا

فرضت السلطات الصينية حجرا صحيا على أكثر من مليون شخص وسط البلاد، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيلها لـ3 إصابات بفيروس كورونا. كما أعلنت مدينة يوتشو التي بها حوالي 1.17 مليون نسمة وتقع في مقاطعة خنان أنه سيتعين على جميع السكان التزام منازلهم. وهذا اعتبارا من ليل الاثنين للسيطرة على تفشي الفيروس، وذلك نتيجة اكتشاف 3 إصابات في الأيام الأخيرة.

كما جاء في بيان نشر أمس الاثنين أن على سكان المنطقة الواقعة وسط المدينة “عدم مغادرة منازلهم”. فيما ستكون هناك “حراسة وبوابات” في كل التجمعات السكانية “لتطبيق تدابير منع الوباء ومكافحته بشكل صارم”.

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في حين سبق أن أعلنت المدينة وقف خدمات الحافلات وسيارات الأجرة وإغلاق مراكز التسوق والمتاحف والوجهات السياحية. وسجلت الصين، اليوم الثلاثاء، 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 5 منها في مقاطعة خنان. و8 ضمن مجموعة منفصلة مرتبطة بمصنع للملابس في مدينة نينغبو شرقا.

ورغم أن عدد الإصابات المسجلة يعد منخفضا مقارنة بالأرقام المعلنة في دول أخرى. سجلت الصين أعداد إصابات يومية قياسية في الأسابيع الأخيرة لم تشهدها منذ مارس عام 2020. كما يأتي ارتفاع عدد الإصابات في وقت تستعد بكين لاستضافة الأولمبياد الشتوي الشهر المقبل.

كما كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم إرتفعت إلى 289 مليونا و251 ألفا و882 حالة.

وقالت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم إرتفع إلى 5 ملايين و440 ألفا و643 وفاة.

وأضافت الجامعة، أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم. والتي بلغت أكثر من 54.8 مليون إصابة. في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.