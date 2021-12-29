الصين تخصص منحتين دراسيتين في جامعة “هربين”

خصّصت وزارة التجارة الصينية منحتين دراسيتين ما بعد التدرج طويلة المدى، ماستر في مناجمنت السياحة والفندقة باللغة الانجليزية في جامعة هربين. كما تمتد الدراسة خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2022 إلى غاية 31 أوت 2024 .

وتأتي المنحتين في إطار التعاون الجزائري-الصيني، في ميدان تسيير الموارد البشرية. كما يجب على المترشحين المستوفون الشروط اللازمة موافاة مديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية بملفاتهم قبل 9 جانفي.

في حين، يتم إرسال الملفات عبر البريد الالكتروني الخاص بأمانة لجنة خبراء التكوين وتحسين المستوى لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. كما على المترشح أن تتوفر فيه الشروط التالية، الحصول على شهادة الطور الأول أو التدرج أو شهادة معترف بمعادلتها.

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وإثبات أقدمية ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في القطاع، وعدم الاستفادة من منحة تكوين إقامي في الخارج سابقا. كما يجب إتقان المترشح اللغة الانجليزية وإثبات مستوى شهادة TOEFEL او IELTS6..

وإتقان التمتع بصحة جيدة “ارفاق شهادة طبية”، ووجوب موافقة المسؤول المباشر “ارفاق طلب خطي”. كما يجب ارسال بيان السيرة الذاتية وشهادة العمل وصورة شمسية.

ويدخل الإجراء طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-196 المؤرخ في 08 رمضان 1435 الموافق لـ06 جوان 2014. الذي يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما. وبغرض إتاحة الفرصة إلى أكبر عدد ممكن من المترشحين التابعين لمصالح درائرتنا الوزارية.