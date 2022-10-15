الصين ترحب بتوقيعَ الفصائل الفلسطينية لوثيقة “إعلان الجزائر”

‏رحبت السفارة الصينية في الجزائر توقيعَ الفصائل الفلسطينية لوثيقة “إعلان الجزائر” المنبثقة عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. التي جرت في الجزائر برعاية الرئيس تبون.

وأوضح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن الصين ترحب بإتفاق المصالحة الداخلية الذي توصلت إليه الفصائل الفلسطينية، وتقدر جهود الجزائر لإتمامها.

وأضاف ذات المتحدث ان الصين تدعم دائما عملية المصالحة الداخلية لفلسطين. وأنها ستساهم في تعزيز الوحدة الداخلية لفلسطين ‏ودفع محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

كما تدعم الصين بثبات القضية العادلة للشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه الوطنية. وستعمل الجانب الصيني مع المجتمع الدولي لبذل الجهود من أجل التحقيق النهائي لإقامة فلسطينية مستقيلة والتعايش السلمي بين فلسطين والكيان الصهيوني