الصين ترحب برغبة الجزائر لدخول البريكس وتؤكد دعمها

أبلغ الجانب الجزائري مجددا الجانب الصيني بالخطوات التي قام بها. لطلب انضمام الجزائر إلى مجموعة البريكس والدوافع التي تكمن وراء هذا المسعى.

وحسب البيان المشترك بين الصين والجزائر عقب المحادثات الموسعة وعلى انفراد بين قائدي البلدين بقصر الشعب في بكين. فقد أبلغ الجانب الجزائري نظيره الصيني بالتحولات الجوهرية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري. وتطلعاته لمواكبة التطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وقد رحّب الجانب الصيني برغبة الجزائر الإيجابية في الانضمام إلى هذه المجموعة، ويدعم جهودها الرامية لتحقيق هذا الهدف.

وعبّر الجانب الجزائري عن تقديره لموقف الصين بهذا الخصوص وعزمها مرافقة الجزائر في كافة مراحل تجسيد هذا المشروع.

وأعرب الجانب الجزائري عن شكره لتأييد الصين لترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن. لمنظمة الأمم المُتحدة للفترة 2024-2025.

كما هنأ الجانب الصيني الجزائر على انتخابها لعضوية غير دائمة بهذا المجلس. ويتطلع الجانبان لتعزيز التعاون والتشاور حول القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن.

ورحّب الجانبان بانعقاد القمة العربية الصينية الأولى في مدينة الرياض يوم 9 ديسمبر 2022. وأشادا بنتائجها خاصة في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.

وأكدا دعمهما لمبادرة “العمل بكل الجهود على بناء المجتمع العربي الصيني للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد”.

كما أشادا بالدور الهام لمنتدى التعاون العربي الصيني في تعزيز التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية. وأعربا عن استعدادهما للمشاركة في تدعيم المنتدى وتطويره.

كما تقدم الجانب الصيني بالتهاني للجزائر على استضافتها الناجحة للقمة العربية يومي 01 و02 نوفمبر2022. معربا عن إشادته بدورها الإيجابي في لمّ الشمل العربي. وتعزيز عمله المشترك ومجابهة التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية في مختلف المجالات.