الصين ترفض دعوة منظمة الصحة العالمية لإجراء تحقيق جديد بشأن كورونا

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، رفضها دعوة أطلقتها منظمة الصحة العالمية لإجراء تحقيق جديد على أراضيها للبحث عن أصل كوفيد-19. مؤكدة ضرورة إتباع نهج علمي وليس سياسي.

وقال ما تشاوتشو نائب وزير الخارجية الصيني: “نعارض تسييس البحث عن الأصول والتخلي عن التقرير المشترك.بين الصين ومنظمة الصحة العالمية الذي نشر بعد زيارة الخبراء الدوليين في جانفي إلى ووهان. مضيفا أن “نحن ندعم بحثا يعتمد على العلم”.

وكانت قد حثت منظمة الصحة العالمية الصين، أمس الخميس، على تعزيز تبادل بيانات الإصابات الأولى بفيروس كورونا من أجل التقدم في التحقيق حول منشأ الوباء.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان بشأن المضي قدما في التحقيق:”ستشمل المراحل التالية من الدراسات فحوصا إضافية للبيانات الأولية للإصابات المبكرة وللأمصال من الحالات المبكرة المحتملة سنة 2019. وتابعت مشاركة البيانات الأولية وإعطاء الإذن بإعادة اختبار العينات لا يختلف عما نشجع جميع البلدان. بما في ذلك الصين، على دعمه حتى نتقدم في دراسات المنشأ بسرعة ونجاعة