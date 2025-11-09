الصين ترفع الحظر عن تصدير 3 معادن أساسية إلى الولايات المتحدة

أعلنت وزارة التجارة الصينية، تعليق حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والمواد فائقة الصلابة إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا التعليق يسري من اليوم الأحد حتى 27 نوفمبر 2026.

يشار أن تم سن الإجراء الذي يحظر تصدير الجاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والمواد شديدة الصلابة إلى الولايات المتحدة. في ديسمبر من العام الماضي.

وفي وقت سابق، خففت الصين ضوابط التصدير على أنواع معينة من المعادن النادرة في أعقاب الاجتماع بين الرئيسين الأمريكي والصيني. دونالد ترامب وشي جين بينج، والذي أدى إلى تهدئة التوترات التجارية بين البلدين.

