الصين تسابق الزمن للتفوق على فيروس كورونا

اتخذت الصين اجراءات احترازية سريعة لتفادي الدخول في موجة ثانية لإنتشار فيروس كورونا، بعد رصد 137 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفي وقت قياسي، استطاعت الصين إن تجري فحوصات جماعية شملت 4,75 مليون شخص، مباشرة بعد الإبلاغ عن إصابة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما بفيروس كورونا.

وأكدت حكومة المدينة أن جميع المدارس في كاشغار ستظل مغلقة حتى نهاية الشهر الحالي، وأن كل شخص يغادر المدينة يحتاج إلى إثبات إجراء فحص لفيروس كورونا نتيجته سلبية.

و في وقت سابق من هذا الشهر، وبعد اكتشاف 13 إصابة في مدينة تشينغداو الساحلية الشرقية، أجرت السلطات فحوصا لنحو 11 مليون شخص في أسبوع، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

للعلم، استطاعت الصين إن تتفوق على فيروس كورونا الذي ظهر أول مرة في مدينة ووهان الصينة في ديسمبر 2019، وذلك عبر إجراءات الإغلاق والقيود على السفر وإجراء فحوص على نطاق واسع، لكن حالات تفش متفرقة لا تزال تظهر في بعض المناطق.