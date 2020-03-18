الصين تسجل إصابة محلية واحدة لليوم الثاني على التوالي

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الصين تسجل إصابة محلية واحدة لليوم الثاني على التوالي
بقلم نادية بن طاهر

سجلت السلطات الصحية في الصين، 12 حالة إصابة جديدة وافدة، وواحدة محلية، بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء.

وحسب بيان للجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، فإن عدد الإصابات الواردة من الخارج يفوق ولليوم الخامس على التوالي، عدد حالات العدوى داخل البلاد.

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 80894 مصابا، حسب ذات البيان.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بكورونا في الصين، إلى 3237 حتى نهاية يوم Hمس الثلاثاء.

وخرج 922 شخصا من المستشفيات يوم الثلاثاء بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 69601 شخصا.


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