الصين تسجل رقما قياسيا لمصابي كورونا القادمين من الخارج

أعلنت الصين، اليوم الأحد، تسجيل 97 إصابة “وافدة” من الخارج بفيروس كورونا المستجد، في أكبر حصيلة منذ بدء تسجيل الحالات المستوردة.

ويأتي ذلك، في وقت تخشى السلطات من موجة تفش جديدة للوباء، يكون مصدرها المصابون الوافدون من الخارج.

وتمت السيطرة على الوباء في جميع أنحاء الصين بشكل عام، باستثناء إصابتين محليتين تم تسجيلها من قبل وزارة الصحة.

ومنذ ظهر الفيروس، سجّلت الصين القارية، 82 ألفا و52 إصابة توفي منهم 3339 شخصا.

وللحد من تدفق المرضى القادمين من الخارج، أغلقت الصين حدودها في نهاية مارس لفترة غير محددة أمام جميع الأجانب تقريبا.