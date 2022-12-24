الصين..تسجيل حوالي 37 مليون إصابة بفيروس كورونا يوميا!

افادت بيانات غير عامة من لجنة الصحة الوطنية في الصين، عن إصابة حوالي 37 مليون شخص بفيروس كورونا يوميا.

وحسب ما افادت به وكالة “بلومبرغ”، فإنه في أول 20 يوما من شهر ديسمبر، أصيب قرابة 248 مليون مواطن بالفيروس في الصين، اي ما يقارب 18% من السكان.

وحسب كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات “MetroDataTech” تشين تشين، فإن الموجة الحالية من “كوفيد-19” في الصين ستبلغ ذروتها بين منتصف ديسمبر ونهاية جانفي في معظم المدن.