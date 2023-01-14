الصين.. تسجيل قرابة 60 ألف وفاة بكورونا خلال 5 أسابيع

كشفت السلطات الصحية الصينية، اليوم السبت، تسجيل قرابة 60 ألف وفاة بفيروس كورونا بين الـ8 من ديسمبر 2022 والـ12 من جانفي 2023.

وقالت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، نقلا عن لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن المستشفيات بمختلف أنحاء البلاد سجلت 59938 وفاة.

مضيفة أن 5503 شخص أشخاص توفوا بسبب فشل الجهاز التنفسي جراء الإصابة بـ”كوفيد-19″.

فيما توفي 54435 شخص بسبب أمراض أخرى مصحوبة بالفيروس.

وأشارت الوكالة إلى أن معدل أعمار المتوفين كان بين 3 و80 سنة، حيث بلغت نسبة من كانت أعمارهم 65 فأكثر، 90.1 بالمئة.

يذكر ان الصين قد فتحت حدودها يوم الأحد الماضي بعد ثلاث سنوات من إجراءات صارمة وقيود لمكافحة فيروس كورونا.

والتي بدأت بكين رفعها على في أوائل ديسمبر الماضي بعد احتجاجات غير مسبوقة.