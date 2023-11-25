الصين تسمح لمواطني هذه الدول بدخول أراضيها دون تأشيرة

تُخطط الصين، للسماح لمواطنين من 6 دول، بدخول البلاد من دون تأشيرة، حيث تتخذ بكين خطوة أخرى، نحو الانفتاح وتسهيل المزيد من التبادلات عبر الحدود.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، تشمل هذه البلدان، فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وإسبانيا وهولندا وماليزيا.

ووفق وسائل إعلام محلية، تسري تلك الخطوة بداية من الأول من ديسمبر، وستستمر حتى نوفمبر من العام المقبل.

وستسمح للمسافرين بغرض الترفيه والعمل والعائلات من تلك الدول، بالبقاء في الصين مدة تصل إلى 15 يوماً من دون تأشيرة.

وجاءت تلك الخطوة من جانب واحد، ما يعني عدم وجود ترتيبات متبادلة بين الصين وأي من الدول الست.

ووفقا للتلفزيون الصيني، قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج: “إن رفع متطلبات التأشيرات. يهدف إلى تسهيل التنمية ذات الجودة العالية للخدمات. المتعلقة بحركة الصينيين والأجانب، والانفتاح رفيع المستوى على العالم الخارجي”.