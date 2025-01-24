الصين تشيد بدور الجزائر في تعزيز السلام والدفاع عن القضايا العادلة

ثمّن السفير الصيني بالجزائر، دونغ قوانغلي، “الدور الهام” الذي تلعبه الجزائر في تعزيز السلام بالمنطقة والعالم، وفي الدفاع عن القضايا العادلة.

وبمناسبة الاحتفال بالعام الصيني الجديد الذي نظم بقصر الثقافة “مفدي زكرياء” بالعاصمة، قال السفير الصيني إن الجزائر التي تعدّ “دولة إفريقية وعربية ومتوسطية كبرى، تلعب دورا هاما في تعزيز السلام والتنمية في المنطقة والعالم”. منوّها بـ”دعم الجزائر للقضايا العادلة ونشاطها لصالح الدول النامية” بمجلس الأمن للأمم المتحدة. بصفتها عضواً غير دائم، “والصين “تقدّر ذلك تقديرا كبيرا”.

وأضاف قوانغلي أن “العلاقات بين البلدين تكثفت أكثر مؤخرا. وذلك في سياق مساعيهما المشتركة لمناهضة الاستعمار وتعزيز التنمية والسعي إلى السلام العالمي”.

وفي السياق ذاته، أشار قوانغلي، إلى أنه على مدار “67 عاماً من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. تتعامل الدولتان دائما بثقة واحترام متبادل ويدعم كل منهما الآخر”.

وفي الأخير، ذكّر قوانغلي بأن “اللقاء التاريخي” الذي جمع رئيس الجمهورية، بالرئيس الصيني، شي جين بينغ، في جويلية 2023. بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى الصين، سمح بـ “رسم مخطط للعلاقات الصينية-الجزائرية”.