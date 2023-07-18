الصين تشيد بدور الجزائر في دعم الاستقرار والتنمية وإرساء الأمن والسلم في إفريقيا

ثمّنت الجزائر جهود الوساطة الحميدة التي أشرفت عليها الصين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية. والتي تكللت بالتوصل إلى الاتفاق في بيجين يوم 10 مارس 2023. والتوقيع على بيان مشترك بالعاصمة الصينية يوم 06 أفريل 2023 للإعلان عن استئناف العلاقات بين البلدين. وولوجهما عهدا جديدا من التوافق والتعاون والسلام.

وأكد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إفريقيا والصين ودعم جهود دول القارة الرامية. لتحقيق أهدافها التنموية المشتركة وفقا لأجندة 2063. وإنهاء الأزمات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية. بالاحتكام للمبادئ الأساسية المتضمنة في الميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي والسعي لبلورة حلول إفريقية للمشاكل الافريقية.

وثمّن الجانب الجزائري تمسك الجانب الصيني بما طرحه الرئيس شي جين بينغ من مفهوم الشفافية والعملية والحميمية. والصدق للسياسة تجاه إفريقيا والفهم الصحيح للمسؤولية الاخلاقية والمصلحة. ومساعيه إلى مواصلة ترسيخ الثقة السياسية المتبادلة بين الصين وإفريقيا وتعميق التعاون العملي في كافة المجالات. وتوفير المساعدة بقدر الإمكان لتحقيق السلام والتنمية في إفريقيا.

وثمن دعم الجانب الصيني الثابت للدول الإفريقية في تحقيق استقلالها الوطني وسلوك الطرق التنموية. التي تتماشى مع ظروفها الوطنية وجهودها لتحقيق التكامل والتضامن وتقوية الذات لإفريقيا.

ورأى أن التعاون الصيني تجاه إفريقيا ظل يسير في طليعة التعاون الدولي تجاه إفريقيا وأن نتائج التعاون الصيني الإفريقي. أسهمت في تحسين ظروف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا وعادت بفوائد ملموسة على الشعب الصيني والشعوب الإفريقية.

وأشاد الجانب الصيني بالدور المهم للجزائر في دعم الاستقرار والتنمية وإرساء الأمن والسلم في إفريقيا. وذلك من خلال مساعيها الحثيثة للتسوية السلمية للأزمات خاصة في كل من ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء. بالإضافة لالتزامها الدءوب وجهودها الكبيرة في إطار تنفيذ عهدتها كمنسّق الإتحاد الإفريقي للوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف. ومكافحة امتداد هذه الآفة الخطيرة في أرجاء القارة، مع الحرص على نقل التجربة الجزائرية الناجحة في دحر الإرهاب.