الصين تطلب من رعاياها مغادرة إسرائيل في أسرع وقت

نصحت السفارة الصينية في إسرائيل رعاياها بالمغادرة عبر المعابر الحدودية البرية إلى الأردن في أقرب وقت ممكن.

من جانبه نقلت وكالة بلومبيرغ عن الخارجية الصينية أنه إذا تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران أو توسع فإن دول المنطقة ستتحمل العبء الأكبر.

ويشار أن الصراع بين إسرائيل وإيران يشهد تصعيدا خطيرا، حيث شنت إسرائيل هجوما واسعا على إيران، استهدف منشآت نووية. وقواعد صواريخ، وأسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى. في المقابل، ردت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية في إسرائيل.

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