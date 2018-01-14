الصين تطلق أول هاتف بماسح بصمة أسفل الشاشة

عرضت شركة صينية لصناعة الهواتف الذكية مؤخرا، في مدينة لاس فيغاس الأميركية، أول هاتف يضم ماسح البصمة الرئيسي تحت الشاشة.

وتسعى الشركات التقنية منذ مدة إلى إتاحة المساحة الأكبر من واجهة الهاتف للشاشة، لكنها ظلت تبحث عن موضع تخصصه للزر الرئيسي.

وتعمل التقنية في الهاتف الذكي من خلال إرسال شاشة “أوليد” إنبعاثات ضوئية لتحفيز ماسح البصمة.

وحين يجري التحقق من هوية المستخدم، يبدأ الجهاز في أداء وظائفه.

وذكرت تقارير صحفية، في وقت سابق، أن “أبل” كانت تعتزم إدراج الميزة في هاتف “آيفون X” لكنها صرفت النظر عن الأمر.

وركزت على خاصية التعرف على المستخدم بالوجه.