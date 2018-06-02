الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة الأرض

أطلقت الصين اليوم السبت، قمرا صناعيا جديدا لمراقبة الأرض يحمل إسم “قاوفن-6″، والذي سيستخدم بشكل أساسي في بحوث الموارد الزراعية ومراقبة الكوارث.

وأطلق القمر الصناعي “قاوفن-6” على متن صاورخ من طراز “لونغ مارش-2 دي” في الساعة 12:13 ظهرا بتوقيت بكين.

من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

كما أُطلق في ذات الوقت إلى الفضاء قمر صناعي للتجارب العلمية يحمل اسم “لوهجيا-1”.

وهذه هي المهمة رقم 276 لسلسة صواريخ لونغ مارش ,ويتمتع القمر الصناعي “قاوفن-6” الذي يبلغ وزنه 1064 كيلوغراما ويصل عمره الافتراضي إلى ثماني

سنوات, بوظائف مماثلة لسابقه “قاوفن-1″، بيد أنه يمكنه أن يغطي مساحة كبيرة من الأرض بكاميرات أفضل وصور عالية الدقة، وفقا لإدارة الدولة للعلوم والتكنولوجيا وصناعة الدفاع الوطني.

يمكن أن يلاحظ “قاوفن-6” الكلوروفيل والمحتويات الغذائية الأخرى للمحاصيل.