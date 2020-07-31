الصين تطلق نظام ملاحة جديد منافس لـ”GPS”

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الصين تطلق نظام ملاحة جديد منافس لـ”GPS”
بقلم نادية بن طاهر

أكملت الصين نظام “بايدو” للملاحة بالأقمار الصناعية، الذي يمكن أن ينافس نظام تحديد المواقع العالمي الأميركي “جي بي إس”.

ودشن الرئيس الصيني شي جين بينغ النظام رسميا، اليوم الجمعة، نظام “بايدو” في حفل أقيم في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين.

ويأتي ذلك، في أعقاب إعلان أن القمر الصناعي الخامس والخمسين والأخير الذي تم إطلاقه في 23 جوان الماضي، بدأ العمل بعد الانتهاء من جميع الاختبارات.

وفي حين تقول الصين إنها تسعى إلى التعاون مع أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية الأخرى، يمكن أن يتنافس “بايدو” في نهاية المطاف مع نظام تحديد المواقع العالمي “جي بي إس”، وشبكة “غلوناس” الروسية وشبكات “غاليليو” التابعة للاتحاد الأوروبي.


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