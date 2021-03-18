الصين تعرب عن استعدادها لمواصلة التعاون مع الجزائر حول اللقاح

تلقى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، رسالة من نظيره الصيني، لي که تشيانغ.

وأعرب هذا الأخير، في الرسالة، عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون الثنائي مع الجزائر في مجال اللقاح المضاد لوباء كورونا.

وحسبما بيان لمصالح الوزير الأول، فقد أشاد تشيانغ، بمتانة العلاقات التاريخية العميقة التي تربط الجزائر والصين.

مستذكرا دور الجزائر التاريخي والمهم في استعادة مقعد جمهورية الصين الشعبية في منظمة الأمم المتحدة.

وحرص الوزير الأول الصيني، على التأكيد بالأهمية البالغة التي توليها الحكومة الصينية لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الإستراتيجية الشاملة بین البلدين.