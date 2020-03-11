الصين تعرض مساعدتها على الدول الإفريقية لمواجهة كورونا

عرضت الصين، اليوم الأربعاء، تعزيز التضامن والتعاون مع الدول الإفريقية ومنحها الدعم والمساعدة في حدود قدراتها، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، إن بلاده مستعدة لتعزيز التضامن والتعاون مع الدول الإفريقية، ومنحها الدعم والمساعدة في حدود قدراتها.

وأضاف شوانغ في مؤتمر صحفي، أنه طوال عملية مكافحة الصين لوباء فيروس كورونا الجديد، كانت الدول الإفريقية تقف بجانب الصين وتدعمها بطرق مختلفة.

وتابع المتحدث “لقد تأثرنا برؤية بعض الدول الإفريقية توفر لنا الأموال أو المواد، بالرغم من مواردها المحدودة، وهذا أفضل تعبير عن الأخوة”.