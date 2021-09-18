الصين تعزي الجزائر في وفاة رئيس الجمهورية السابق بوتفليقة

أعربت السفارة الصينية لدى الجزائر ، اليوم السبت، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى الجزائر إثر وفاة رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وفي منشور لها عبر خسابها الرسمي على “فايسبوك”، قالت السفارة الصينية: “تلقينا ببالغ الحزن والأسى بنبأ وفاة الرئيس السابق والمجاهد عبد العزيز بوتفليقة، ويتقدم السفير الصيني لدى الجزائر باسم السفارة بخالص التعازي والمواساة للشعب الجزائر وأسرة الفقيد.”

وللإشارة، فارق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الحياة، أمس الجمعة عن عمر ناهز 84 عاما.