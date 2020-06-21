الصين تعفي الدول الإفريقية المتضررة من كورونا وذات الضغوط المالية من تسديد القروض

أعلن الرئيس الصيني، أنه سيعفي الدول الإفريقية المعنية من سداد القروض بدون الفوائد المستحقة إلى نهاية 2020.

وأوضح بيان سفارة الصين لدى الجزائر، أن الاجراء، يخص للدول الإفريقية الأكثر تضررا من الوباء وتحت الضغوط المالية الشديدة.

وأفاد البيان أن الجانب الصيني سيعمل مع المجتمع الدولي على تعزيز الدعم لها من خلال مواصلة تمديد فترة تعليق الديون، بما يساعدها على تجاوز الصعوبات الحالية.

وأكدت الصين تشجيعها المؤسسات المالية الصينية المعنية على التجاوب مع مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الديون للدول الأشد فقرا، وإجراء المشاورات الودية مع الدول الإفريقية وفقا لمبادئ السوق للتوصل إلى ترتيبات حول القروض التجارية بالضمان السيادي.

وأضافت “سنعمل مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على تنفيذ مبادرة تعليق الديون، وعلى هذا الأساس، ندعو مجموعة العشرين إلى مواصلة تمديد فترة تعليق الديون للدول المعنية بما فيها الدول الإفريقية”.

وعبر الجانب الصيني عن أمله من المجتمع الدولي وخاصة الدول المتقدمة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف اتخاذ خطوات أقوى في تخفيض وتعليق الديون لإفريقيا.

وأكد الجانب الصيني حرصه على إجراء التعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لمساعدة إفريقيا في مكافحة الوباء على أساس احترام إرادة الجانب الإفريقي.

وأعلن الجانب الصيني دعمه إنشاء منطقة التجارة الحرة في القارة الإفريقية، وتعزيز التواصل والترابط وضمان سلاسل الصناعة والإمداد في إفريقيا.

وشدد حرصه العمل مع الجانب الإفريقي على توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية والطاقة النظيفة وتقنية الجيل الخامس للاتصالات وغيرها من الأشكال الجديدة للأعمال، بما يدفع التنمية والنهضة في إفريقيا.