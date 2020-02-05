الصين تعلن التوصل لدواء فعال ضد فيروس كورونا

كشف تلفزيون الصين المركزي، أن فريق بحث من جامعة جيجيانغ الصينية، توصل إلى دواء فعال وحاسم لمكافة فيروس “كورونا”.

وأورد ذات المصدر، حسبما نقله موقع “روسيا اليوم”، أن الدواء نجح في التجربة على البشر شرق البلاد.

وحسب ذات المصدر، وصل أعضاء من الفريق البحثي، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة ووهان، لاستخدام الدواء الجديد في مكافحة “كورونا”.

بينما شدد نائب رئيس مستشفى جيجيانغ، على عدم استخدام الدواء الجديد دون إشراف طاقم صحي متخصص.

وكشفت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، عن إرتفاع العدد الإجمالي لحالات الوفيات بفيروس كورونا إلى 490 حالة وفاة.