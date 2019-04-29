الصين تعلن انتهاء أشغال جامع الجزائر

أعلنت القناة الصينية الحكومية الناطقة بالإنجليزية ” CGTN”، أنه تم الانتهاء من أشغال مسجد الجزائر.

وحسب ذات المصدر، فقد بلغت التكلفة المالية للمشروع، الذي كُلفت به الشركة الصينية، 2 مليار دولار.

وحسب المقال الذي نشرته، اليوم الأحد، تبلغ مساحة مسجد الجزائر الأعظم، 400 ألف متر مربع ، مما يجعله ثالث أكبر مسجد في العالم.

ويحل جامع الجزائر محل مسجد الملك الحسن الثاني في الدار البيضاء ، المغرب كأكبر مسجد في إفريقيا.

ويتسع المسجد لـ 120 الف ، فيما تستطيع قاعة الصلاة والتي تبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع، استيعاب 37 ألف مصلي.

ويتميز المسجد بقبة ذهبية محفورة بأعلى مئذنة في العالم، بارتفاع 265 مترًا، حيث يمكن رؤيته من جميع أنحاء الجزائر العاصمة.

كما يوجد سطح مراقبة فوق المئذنة، بحوالي 37 طابقًا فوق الأرض، مما يوفر للزوار رؤية بانورامية خلابة لمياه البحر الأبيض المتوسط.

ويحتوي جامع الجزائر على حديقة وساحة عامة ومركز ثقافي ومنطقة سكن للموظفين، ومدرسة دينية ومحطة إطفاء ومكتبة.