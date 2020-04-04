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الصين تعلن حدادا على آلاف المتوفين بسبب فيروس كورونا

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الصين تعلن حدادا على آلاف المتوفين بسبب فيروس كورونا
بقلم فوزية.م

أعلنت السلطات الصينية يوم حداد على آلاف المتوفين بسبب فيروس كورونا.

أعلنت الصين، يوم السبت، يوم حداد على آلاف الشهداء الذين قضوا نحبهم إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقامت الصين بتنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد وتعليق كل أشكال الترفيه.

وتزامن يوم الحداد مع بدء احتفال تشينغ مينغ السنوي الذي تكرم فيه ملايين الأسر الصينية أسلافها.

وسيقف الشعب الصيني عند الساعة العاشرة ثلاث دقائق صمتا حدادا على المتوفين ومن بينهم عاملون في المجال الطبي وأطباء.

كما ستطلق السيارات والقطارات والسفن أبواقها بالإضافة إلى إطلاق صفارات الانذار من الغارات الجوية.


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