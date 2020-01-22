الصين تعلن عن إصابة 440 حالة بفيروس كورونا

أعلنت، اللجنة الوطنية للصحة الصينية اليوم عن تسجيل 440 حالة إصابة بالتهاب رئوي يسببه فيروس كورونا الجديد في 13 منطقة على مستوى المقاطعة في البلاد حتى نهاية يوم الثلاثاء.

وقال نائب مدير اللجنة، لي بين، في مؤتمر صحفي إن 9 وفيات نتجت عن الحالات المذكورة، وجميعها في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

وأضاف لي أنه تم الإبلاغ عن 149 حالة مؤكدة جديدة يوم الثلاثاء، الأمر الذي جعلها تتخذ تدابير صارمة لمنع انتشار الفيروس، حيث تم وضع 15 كاشفًا حراريًا في مطار ووهان تيانخه الدولي، وتركيب 20 كاشفًا حراريًا في ثلاث محطات سكة حديد رئيسية في المدينة.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في اليابان وثلاث حالات في تايلاند وواحدة أخرى في جمهورية كوريا.