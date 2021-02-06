الصين تعلن عن تقديمها كمية من اللقاحات كهبة للجزائر

أعلنت سفارة الصين بالجزائر، اليوم السبت، عن تبرعها بكمية من اللقاحات الصينية كهبة للجزائر.

وقد تشرف سفير الصين لدى الجزائر، لي ليان خه، بلقاء الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم 3 فيفري بقصر الحكومة.

تبادل الطرفان وجهات النظر في عدة المحاور فيما يخص تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشامل الصينية والجزائرية، وتعزيز تعاون البلدين.

ويستعد الجانب الصيني لتواصل العمل مع الجانب الجزائري يدا بيد لتطوير علاقات البلدين وتعزيز تعاون البلدين في مجالات مختلفة.

كما سيستمر تقديم المساعدة الصينية في مكافحة الجائحة للجزائر –يضيف بيان السفارة الصينية-.

حيث ستتبرع كمية من اللقاحات الصينية كهبة للجزائر في فترة مقبلة قريبة مما يساهم في التغلب على هذه الجائحة سويا.