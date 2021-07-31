الصين تعود للإغلاقات بعد تفشي متحور دلتا

عادت السلطات في الصين، إلى الإغلاق لتفادي تفشي فيروس كورونا، في ظل تطور المتحورة دلتا، حيث رصدت بؤر تفش جديدة للفيروس اليوم السبت في منطقتين جديدتين.

وكشفت السلطات الصحية بالصين، عن إصابات في مقاطعة فوجيان وبلدية تشونغتشينغ اللتين تضافان إلى المقاطعات الأربع والعاصمة بكين حيث أعلن عن إصابات بدلتا من قبل.

وأمرت سلطات نانجينغ شرق البلاد، كل المواقع السياحية والأماكن الثقافية بعدم فتح أبوابها السبت، بسبب زيادة معدلات انتقال العدوى.

وفي بلد تمكن من السيطرة إلى حد كبير على الوباء، أصبح مئات الآلاف من الأشخاص يخضعون للعزل في مقاطعة جيانغسو وعاصمتها نانجينغ.

وأشارت السلطات الصحية، إلى إن الوضع أخطر في مدينة تشانغجياجي السياحية في مقاطعة هونان. وقد فرضت حجرا على سكانها البالغ عددهم 1,5 مليون نسمة وأغلقت كل المواقع السياحية أمس الجمعة.