الصين تعيد فتح أكبر سوق للحيوانات الحية في ووهان

فتحت السلطات الصينية، أكبر أسواق الحيوانات الحية في مدينة ووهان، مهد فيروس كورونا، رغم ما يرجح عن ارتباطه بنشر المرض.

ونقل موقع “سكاي نيوز’، عن وسائل إعلام في الصين، اليوم الأربعاء، إن نحو 90 في المئة من متاجر سوق “بيشازو”، إستأنفت عملها، بعد رفع الإغلاق الذي فرضته السلطات سابقا.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه قدتم نشر مقاطع فيديو تظهر بائعين داخل أكشاكهم وهم يعرضون حيوانات بحرية حية أمام المتسوقين.

ويعرض البائعون 30 طنا، مقابل 120 طنا من الحيوانات في مرحلة ما قبل كورونا.

ومنعت السلطات تداول الحيوانات البرية الحية أو الماشية لكبح انتشار الفيروس.

ويتم قياس حرارة المتسوقين والباعة على حد سواء قبل دخولهم إلى السوق، كما ينبغي من الراغبين في الذهاب إلى السوق استخدام تطبيق صحي لإثبات عدم إصابتهم بالفيروس.

ويقع “بيشازو” على بعد كيلومترات معدودة من سوق “هوانان”، الذي يعتبر البؤرة التي بدأ فيها تفشي الفيروس أواخر 2019.