الصين تفرض عقوبات إقتصادية على تايوان

فرضت الصين جملة من العقوبات الاقتصادية، ضد تايوان على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.

وفي هذا السياق أعلنت وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية وقف توريد الرمال الطبيعية إلى تايوان.

كما أوقفت الصين وارداتها من الحمضيات ونوعين من المنتجات السمكية من تايوان اعتبارا من 3 أوت.

علاوة على ذلك، فرضت السلطات الصينية عقوبات على مؤسستين وهما مؤسسة تايوان الديمقراطية والصندوق الدولي للتعاون والتنمية.

يشار إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لتايوان، حيث سجل التبادل التجاري ارتفاعا بنسبة 26 في المئة في عام 2021، لتصل إلى 328 مليار دولار.

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